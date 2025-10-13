Azərbaycan Mərkəzi Bankının nümayəndə heyəti ABŞ-yə işgüzar səfərə yola düşüb
- 13 oktyabr, 2025
- 15:45
Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) sədri Taleh Kazımovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin Dünya Bankı və Beynəlxalq Valyuta Fondunun (IMF) İllik Toplantılarında iştirak etmək məqsədilə ABŞ-yə işgüzar səfəri başlayıb.
"Report" AMB-yə istinadən xəbər verir ki, oktyabrın 18-nə qədər davam edəcək səfər çərçivəsində nümayəndə heyəti paytaxt Vaşinqtonda Azərbaycanın da daxil olduğu Seçki Qrupunun toplantısında, Qafqaz, Yaxın Şərq və Mərkəzi Asiya ölkələrinin maliyyə nazirləri və mərkəzi bank sədrlərinin qatılacağı tədbirlərdə iştirak edəcək, eləcə də Dünya Bankı və IMF-in rəhbər şəxsləri ilə görüşlər keçirəcək.
Səfər çərçivəsində nümayəndə heyətinin bir sıra xarici mərkəzi bankların və maliyyə institutlarının rəhbər şəxsləri ilə ikitərəfli görüşlərinin və qarşılıqlı müzakirələrinin keçirilməsi də nəzərdə tutulur.
İllik Toplantılarda dövlət və özəl sektoru təmsil edən rəhbər şəxslər, beynəlxalq təşkilatlar, vətəndaş cəmiyyətinin və akademik dairələrin nüfuzlu nümayəndələri qlobal və regional çağırışlarlarla bağlı müzakirələr aparacaq.