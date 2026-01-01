Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    США заявили о новых ударах по судам наркоторговцев

    Другие страны
    • 01 января, 2026
    • 05:59
    США заявили о новых ударах по судам наркоторговцев

    Американские военные нанесли новые удары по судам, целями стали две лодки, которые использовались членами наркокартеле.

    Как передает Report, об этом сообщило Южное командование ВС США в соцсети Х.

    Согласно сообщению, объединенная оперативная группа операции "Южное копье" нанесла удары 31 декабря по распоряжению военного министра Пита Хегсета. "Разведка подтвердила, что суда двигались по известным маршрутам контрабанды наркотиков и были вовлечены в контрабанду наркотиков", - заявили в Южном командовании ВС США.

    После ударов, как указали американские военные, были убиты трое человек, находившихся на борту первой лодки, и двое - во второй (5 человек - ред.).

    США наркотрафик "Южное копье"

    Последние новости

    06:17

    Трамп обещал в новом году стремиться к установлению мира на земле

    Другие страны
    05:59

    США заявили о новых ударах по судам наркоторговцев

    Другие страны
    05:24

    Завершился 3-й тур Кубка африканских наций

    Футбол
    04:46

    Индия обошла Японию и заняла четвертое место в рейтинге крупнейших экономик мира

    Политика
    04:18

    На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1

    Другие страны
    03:57

    В Сирии террорист устроил взрыв у блокпоста, есть погибший

    Другие страны
    03:25

    США заявили, что атаковали суда наркоторговцев в Тихом океане

    Другие страны
    02:40

    Председательство в ШОС переходит к Кыргызстану

    Другие страны
    02:19

    Трамп: Нацгвардию США выведут из Лос-Анджелеса, Портленда и Чикаго

    Другие страны
    Лента новостей