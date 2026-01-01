США заявили о новых ударах по судам наркоторговцев

Американские военные нанесли новые удары по судам, целями стали две лодки, которые использовались членами наркокартеле.

Как передает Report, об этом сообщило Южное командование ВС США в соцсети Х.

Согласно сообщению, объединенная оперативная группа операции "Южное копье" нанесла удары 31 декабря по распоряжению военного министра Пита Хегсета. "Разведка подтвердила, что суда двигались по известным маршрутам контрабанды наркотиков и были вовлечены в контрабанду наркотиков", - заявили в Южном командовании ВС США.

После ударов, как указали американские военные, были убиты трое человек, находившихся на борту первой лодки, и двое - во второй (5 человек - ред.).