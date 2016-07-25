Dekabank продолжит свою деятельность в качестве небанковской кредитной организации

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ ОАО Dekabank, лицензия которого была ликвидирована на прошлой неделе Палатой надзора за финансовыми рынками (ПНФР), решило продолжить деятельность в качестве небанковской кредитной организации (НКО).

Об этом в заявлении Report сообщил председатель Правления банка Исмаил Алиев.

По его словам, вопрос уже согласован между акционерами Dekabank и ПНФР: "В настоящее время идет работа по ликвидации банка. Решением суда Фонд страхования вкладов Азербайджана назначен ликвидатором Dekabank. После завершения этих работ и выполнения обязательств мы будем функционировать в качестве НКО".

Отметим, что Dekabank функционирует с 1992 года. Его уставный капитал составлял 52,767 млн. манатов.

Напомним, что до этого ОАО Parabank приняло решение остаться на рынке в качестве НКО.