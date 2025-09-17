Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Дефицит платежного баланса Азербайджана за I полугодие составил $275 млн

    Финансы
    • 17 сентября, 2025
    • 12:06
    Дефицит платежного баланса Азербайджана за I полугодие составил $275 млн

    В первом полугодии текущего года в Азербайджане наблюдался дефицит платежного баланса в размере $274,9, в то время как за тот же период прошлого года профицит платежного баланса составлял $648,1.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

    Согласно данным, общий дефицит сформировался за счет профицита в $2 млрд 317,4 млн в текущем платежном балансе страны (на 11,7% меньше, чем годом ранее), дефицита в $2,4 млн на счете капитала (годом ранее был профицит), дефицита в $2 млрд 758,9 млн на финансовом счете (+24,9%) и профицита в $169 млн по балансирующим статьям (-27,1%). 

    Azərbaycanın I yarımildə tədiyyə balansında 275 milyon dollar kəsir olub
    Azerbaijan records $275 million current account deficit in H1

