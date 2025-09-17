Дефицит платежного баланса Азербайджана за I полугодие составил $275 млн
Финансы
- 17 сентября, 2025
- 12:06
В первом полугодии текущего года в Азербайджане наблюдался дефицит платежного баланса в размере $274,9, в то время как за тот же период прошлого года профицит платежного баланса составлял $648,1.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.
Согласно данным, общий дефицит сформировался за счет профицита в $2 млрд 317,4 млн в текущем платежном балансе страны (на 11,7% меньше, чем годом ранее), дефицита в $2,4 млн на счете капитала (годом ранее был профицит), дефицита в $2 млрд 758,9 млн на финансовом счете (+24,9%) и профицита в $169 млн по балансирующим статьям (-27,1%).
Последние новости
13:31
"Карабах" повторил достижение "Барселоны" в Лиге чемпионовФутбол
13:27
Оборот взаимных туруслуг Азербайджана увеличился на 2%Финансы
13:24
Евротройка обсудит с Ираном повторное введение санкций ООНВ регионе
13:17
WAM: ADQ и Азербайджанский инвестхолдинг намерены сотрудничать в сфере финуслугБизнес
13:16
Новым председателем Верховного суда России назначен КрасновВ регионе
13:16
За 8 месяцев оштрафованы 25 тыс. пешеходов за нарушение ПДДВнутренняя политика
13:12
СМИ: Стармер отказался от надежды на отмену пошлин Трампа на стальДругие страны
12:58
Гутерриш предлагает сократить бюджет ООН на 2026 год на $500 млнДругие страны
12:57