    Maliyyə
    • 17 sentyabr, 2025
    • 11:37
    Azərbaycanın I yarımildə tədiyyə balansında 275 milyon dollar kəsir olub

    Bu ilin I yarısında Azərbaycanın tədiyyə balansının ümumi kəsiri 274,9 milyon ABŞ dolları təşkil edib. Halbuki, ötən ilin eyni dövründə tədiyyə balansında 648,1 milyon dollar profisit olmuşdu.

    "Report" bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, ümumi kəsir ölkənin cari əməliyyatlar balansındakı 2 milyard 317,4 milyon dollarlıq profisit (ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 11,7 % az), kapital hesabındakı 2,4 milyon dollarlıq kəsir (ötən ilin eyni dövründə profisit olub), maliyyə hesabındakı 2 milyard 758,9 milyon dollarlıq kəsir (24,9 % çox), balanslaşdırıcı maddələr üzrə 169 milyon dollarlıq profisit (27,1 % az) hesabına formalaşıb. 

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı tədiyyə balansı

