Чистые внешние активы банков Азербайджана сократились на 7%
Финансы
- 04 апреля, 2026
- 13:20
Чистые внешние активы банков Азербайджана по состоянию на 1 марта 2026 года составили 26 млрд 516,7 млн манатов.
Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), этот показатель на 0,5% меньше в месячном сравнении, на 2,6% больше по сравнению с началом года и на 7,1% меньше по сравнению с 1 марта 2025 года.
На отчетную дату чистые внутренние активы банков составили 22 млрд 599,3 млн манатов, что на 4,9% больше в месячном сравнении, на 5,9% меньше по сравнению с началом года и на 24,6% больше по сравнению с 1 марта прошлого года.
Последние новости
