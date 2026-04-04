Azərbaycan banklarının xalis xarici aktivləri 7 % azalıb
Maliyyə
- 04 aprel, 2026
- 13:10
Bu ilin martın 1-nə Azərbaycan banklarının xalis xarici aktivləri 26 milyard 516,7 milyon manat təşkil edib.
"Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir ki, bu, aylıq müqayisədə 0,5 % az, ilin əvvəli ilə müqayisədə 2,6 % çox, 2025-ci il martın 1-nə nisbətən isə 7,1 % azdır.
Hesabat tarixinə bankların xalis daxili aktivləri 22 milyard 599,3 milyon manat təşkil edib ki, bu da aylıq müqayisədə 4,9 % çox, ilin əvvəli ilə müqayisədə 5,9 % az, ötən il martın 1-nə nisbətən isə 24,6 % çoxdur.
Azərbaycanda ümumi aktivləri 57 milyard 132,8 milyon manat olan 22 bank fəaliyyət göstərir.
19:22
Tramp: İran indi bir ay əvvəlkindən daha zəifdirDigər ölkələr
19:19
Foto
Almatıda Qazaxıstan və Azərbaycan ali təhsil müəssisələrinin II Rektorlar Forumu keçirilibElm və təhsil
19:11
Azərbaycan Gürcüstandan gübrə tədarükünü 16 dəfə artırıbASK
19:06
Vinisius Junior "Real"la yeni müqavilə imzalamağa yaxındırFutbol
19:05
Tatarıstanda zavodda baş verən yanğında ölənlərin sayı 11-ə çatıbRegion
19:03
İran ABŞ-nin atəşkəs təklifi ilə razılaşmayıb və yekun sülh tələb edibDigər ölkələr
18:55
İsrail Tehranın üç hava limanına zərbələr endiribDigər ölkələr
18:50
Maka Boçorişvili: Gürcüstan Azərbaycanla tərəfdaşlığın daha da gücləndirilməsinə ümid edirXarici siyasət
18:46
Foto