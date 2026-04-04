    Azərbaycan banklarının xalis xarici aktivləri 7 % azalıb

    Maliyyə
    • 04 aprel, 2026
    • 13:10
    Azərbaycan banklarının xalis xarici aktivləri 7 % azalıb

    Bu ilin martın 1-nə Azərbaycan banklarının xalis xarici aktivləri 26 milyard 516,7 milyon manat təşkil edib.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir ki, bu, aylıq müqayisədə 0,5 % az, ilin əvvəli ilə müqayisədə 2,6 % çox, 2025-ci il martın 1-nə nisbətən isə 7,1 % azdır.

    Hesabat tarixinə bankların xalis daxili aktivləri 22 milyard 599,3 milyon manat təşkil edib ki, bu da aylıq müqayisədə 4,9 % çox, ilin əvvəli ilə müqayisədə 5,9 % az, ötən il martın 1-nə nisbətən isə 24,6 % çoxdur.

    Azərbaycanda ümumi aktivləri 57 milyard 132,8 milyon manat olan 22 bank fəaliyyət göstərir.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Xalis daxili aktivlər Azərbaycan bankları Xalis xarici aktivlər
