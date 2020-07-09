О нас
Report Georgia

Чистая прибыль ГНФАР в прошлом году превысила 4 млрд манатов

Чистая прибыль ГНФАР в прошлом году превысила 4 млрд манатов Чистая прибыль ГНФАР в прошлом году превысила 4 млрд манатов
Финансы
9 июля 2020 г. 16:34
Чистая прибыль ГНФАР в прошлом году превысила 4 млрд манатов
Report

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) завершил 2019 год с чистой прибылью в 4 316,2 миллиона манатов. В то время как по итогам 2018 года фонд получил чистый убыток в размере 768,4 миллиона манатов.

Как сообщает Report, в прошлом году процентные доходы ГНФАР составили 963,5 млн манатов (на 4% больше, чем годом ранее), дивидендные доходы - 390,3 млн манатов (на 46,5% больше), потери от разницы курса валют - 524,3 млн манатов (на 62,85% меньше), доходы от переоценки активов - 2 245,3 млн манатов (убыток в предыдущем году), доходы от продажи золотых слитков - 1 194,6 млн манатов (в 36,8 раза больше), доходы от переоценки инвестиционной собственности - 65 млн манатов (убыток в предыдущем году), доходы от аренды - 75,7 млн манатов (на 54,7% меньше), прочие операционные доходы - 32,9 млн манатов (на 87,9% меньше), операционные расходы - 103,4 млн манатов (на 0,1% меньше), убыток за счет совместных предприятий - 22,1 млн манатов, выплаты по налогу на прибыль - 1,3 млн манатов (в 2,9 раза больше).

Активы ГНФАР на 1 января этого года составили 74 311,2 млн манатов, что на 12,5% больше, чем годом ранее. За отчетный период обязательства фонда увеличились на 7,35% и достигли 1 088,8 млн манатов, а балансовый капитал - на 12,55% - до 73 222,3 млн манатов.

 

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ARDNF ötən il 4 milyard manatdan çox xalis mənfəət əldə edib

Новости партнеров

Другие новости из категории

Сомнительное биеннале между экономикой и вирусом
Сомнительное биеннале между экономикой и вирусом
9 июля 2020 г. 15:39
На валютном аукционе в Азербайджане снизился спрос на доллары
На валютном аукционе в Азербайджане снизился спрос на доллары
9 июля 2020 г. 13:16
Среднемесячная зарплата в Азербайджане выросла на 25%
Среднемесячная зарплата в Азербайджане выросла на 25%
9 июля 2020 г. 13:13
EBRD назвал сумму инвестиций в Азербайджан в прошлом году
EBRD назвал сумму инвестиций в Азербайджан в прошлом году
9 июля 2020 г. 10:54
Состояние Джеффа Безоса превысило 180 млрд долларов
Состояние Джеффа Безоса превысило 180 млрд долларов
9 июля 2020 г. 10:52
Цены на золото обновили девятилетний максимум
Цены на золото обновили девятилетний максимум
9 июля 2020 г. 10:38
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.07.2020)
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.07.2020)
9 июля 2020 г. 10:26
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.07.2020)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.07.2020)
9 июля 2020 г. 10:05
Объем денежных переводов из России в Азербайджан снизился почти на 30%
Объем денежных переводов из России в Азербайджан снизился почти на 30%
9 июля 2020 г. 09:03
Amrah Sigorta: закрытие Amrah Bank незначительно сказалось на нас
Amrah Sigorta: закрытие Amrah Bank незначительно сказалось на нас
8 июля 2020 г. 17:41

Последние новости

16:55
Полиция опровергла сообщения о смерти мэра Сеула - ОБНОВЛЕНО Другие страны
16:49
В Марокко продлен режим чрезвычайного санитарного положения до августа Другие страны
16:44
В Болгарии арестованы секретарь и советник президента Другие страны
16:36
ГНФАР перечислил в бюджет 100 млрд манатов за 17 лет Финансы
16:34
Чистая прибыль ГНФАР в прошлом году превысила 4 млрд манатов Финансы
16:15
ФотоВидеоСША требуют от иностранных студентов покинуть страну Другие страны
16:14
Мануэль Пеллегрини возглавил испанский клуб Футбол
16:03
В Ираке оценили ситуацию с распространением коронавируса Другие страны
15:56
В ходе рейдов АПБА выявлены нарушения на 84 объектах Здравоохранение
15:39
Сомнительное биеннале между экономикой и вирусом Финансы
15:20
United Airlines отправит в неоплачиваемый отпуск 36 тыс. сотрудников Бизнес
15:18
В Афганистане упал военный вертолет Другие страны
15:05
Проводится операция против должностных лиц Происшествия
14:52
Объявлен новый график движения экспресс-автобусов Инфраструктура
14:40
Завтра в Азербайджане прогнозируется сильный ветер Экология