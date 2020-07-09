Чистая прибыль ГНФАР в прошлом году превысила 4 млрд манатов

Чистая прибыль ГНФАР в прошлом году превысила 4 млрд манатов

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) завершил 2019 год с чистой прибылью в 4 316,2 миллиона манатов. В то время как по итогам 2018 года фонд получил чистый убыток в размере 768,4 миллиона манатов.

Как сообщает Report, в прошлом году процентные доходы ГНФАР составили 963,5 млн манатов (на 4% больше, чем годом ранее), дивидендные доходы - 390,3 млн манатов (на 46,5% больше), потери от разницы курса валют - 524,3 млн манатов (на 62,85% меньше), доходы от переоценки активов - 2 245,3 млн манатов (убыток в предыдущем году), доходы от продажи золотых слитков - 1 194,6 млн манатов (в 36,8 раза больше), доходы от переоценки инвестиционной собственности - 65 млн манатов (убыток в предыдущем году), доходы от аренды - 75,7 млн манатов (на 54,7% меньше), прочие операционные доходы - 32,9 млн манатов (на 87,9% меньше), операционные расходы - 103,4 млн манатов (на 0,1% меньше), убыток за счет совместных предприятий - 22,1 млн манатов, выплаты по налогу на прибыль - 1,3 млн манатов (в 2,9 раза больше).

Активы ГНФАР на 1 января этого года составили 74 311,2 млн манатов, что на 12,5% больше, чем годом ранее. За отчетный период обязательства фонда увеличились на 7,35% и достигли 1 088,8 млн манатов, а балансовый капитал - на 12,55% - до 73 222,3 млн манатов.