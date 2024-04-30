Чистая прибыль Фонда развития предпринимательства снизилась почти на 20%

Фонд развития предпринимательства при Министерстве экономики Азербайджана завершил 2023 год с чистой прибылью в размере 12,503 млн манатов.

Фонд развития предпринимательства при Министерстве экономики Азербайджана завершил 2023 год с чистой прибылью в размере 12,503 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет фонда, это на 19,4% меньше, чем в 2022 году.

В прошлом году основной операционный (процентный) доход фонда составил 20,341 млн манатов (на 52,8% больше, чем годом ранее), прочие (непроцентные) операционные доходы составили 0,438 млн манатов (в 2,4 раза меньше), доходы на возмещение вероятных потерь по кредитам - 1,771 млн манатов (в 5,1 раза меньше), операционные расходы - 7,442 млн манатов (+11,5%), платежи по налогу на прибыль - 2,605 млн манатов (в 2,3 раза больше).

По состоянию на 1 января текущего года активы фонда составили 1 011,496 млн манатов, что на 6,3% больше, чем годом ранее. 680,693 млн манатов из них составляют долги, выданные кредитным организациям. В прошлом году кредитный портфель фонда сократился на 2,7%.

За отчетный период обязательства фонда выросли в 41,9 раза - до 837 тыс. манатов, в том числе сформировались обязательства по государственным субсидиям на 825 тыс. манатов, балансовый капитал увеличился на 6,2% - до 1 010,659 млн манатов.