Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла почти на 10%

    Финансы
    • 28 октября, 2025
    • 10:06
    Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла почти на 10%

    Банковский сектор Азербайджана за январь–сентябрь 2025 года получил 910,7 миллиона манатов чистой прибыли, что на 9,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, операционные доходы банков за 9 месяцев составили 5,05 миллиарда манатов, что на 22,9% выше, чем годом ранее.

    Операционные расходы выросли на 29,6%, достигнув 3,63 миллиарда манатов, а отчисления в резервы увеличились незначительно - на 0,8%, до 291,8 миллиона манатов.

    Налоги на прибыль банков выросли на 12,5% и составили 214,5 миллиона манатов, тогда как неожиданные доходы снизились почти в 23 раза - до 0,2 миллиона манатов.

    чистая прибыль банки ЦБА
    Azərbaycanın bank sektorunun xalis mənfəəti 10 %-ə yaxın artıb
    Azerbaijan's banks earn over 910M manats profit in nine months

    Последние новости

    10:51

    Губернатор Камчатки: 167 пациентов заразились гепатитом в онкодиспансере

    В регионе
    10:50

    Самир Шарифов: Товарооборот между Азербайджаном и Беларусью вырос на 42%

    Внешняя политика
    10:49
    Фото

    В Брюсселе прошла конференция о праве западных азербайджанцев на возвращение

    Внешняя политика
    10:47

    В Баку стартовал международный саммит тюркских государств Insurtech

    Финансы
    10:46

    Азербайджан и Китай обсудили укрепление сотрудничества в авиационной сфере

    Инфраструктура
    10:39

    Проходит 15-е заседание Азербайджано-Белорусской межправкомиссии

    Внешняя политика
    10:37

    В этом году прием в лицеи и гимназии будет проводиться только с 7-го класса

    Наука и образование
    10:31

    В Азербайджане за 9 месяцев выдано ипотечных кредитов на 354 млн манатов

    Финансы
    10:20

    Стоимость золота снизилась в ожидании торговых переговоров США-КНР

    Финансы
    Лента новостей