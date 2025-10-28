Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла почти на 10%
Финансы
- 28 октября, 2025
- 10:06
Банковский сектор Азербайджана за январь–сентябрь 2025 года получил 910,7 миллиона манатов чистой прибыли, что на 9,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, операционные доходы банков за 9 месяцев составили 5,05 миллиарда манатов, что на 22,9% выше, чем годом ранее.
Операционные расходы выросли на 29,6%, достигнув 3,63 миллиарда манатов, а отчисления в резервы увеличились незначительно - на 0,8%, до 291,8 миллиона манатов.
Налоги на прибыль банков выросли на 12,5% и составили 214,5 миллиона манатов, тогда как неожиданные доходы снизились почти в 23 раза - до 0,2 миллиона манатов.
