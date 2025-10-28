İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Azərbaycanın bank sektorunun xalis mənfəəti 10 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    • 28 oktyabr, 2025
    • 09:59
    Azərbaycanın bank sektorunun xalis mənfəəti 10 %-ə yaxın artıb

    Azərbaycanın bank sektoru bu ilin yanvar-sentyabr aylarında 910,7 milyon manat xalis mənfəət əldə edib.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 9,8 % çoxdur.

    9 ay ərzində bankların əməliyyat gəlirləri 5 milyard 45,6 milyon manat (1 il əvvələ nisbətən 22,9 % çox), əməliyyat xərcləri 3 milyard 628,7 milyon manat (29,6 % çox), xüsusi ehtiyatlara ayırmaları 291,8 milyon manat (0,8 % çox), gözlənilməz gəlirləri 0,2 milyon manat (23 dəfə az), mənfəət vergisi ödəmələri isə 214,5 milyon manat (12,5 % çox) təşkil edib.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı bank sektoru xalis mənfəət
    Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла почти на 10%
    Azerbaijan's banks earn over 910M manats profit in nine months

    Son xəbərlər

    10:49

    AMB rəsmisi: "Türk dövlətlərinin sığorta sektorunda birgə fəaliyyətinə geniş imkanlar var"

    Maliyyə
    10:43
    Foto

    AXC-nin buraxdığı ilk markalar beynəlxalq səviyyədə qeydiyyatdan keçirilib

    İKT
    10:41

    Qızıl Kəngərli kəndində aqrar istehsalat klasterinin yaradılması üzrə işçi qrupu formalaşdırılıb

    Daxili siyasət
    10:40

    Samir Şərifov: Keçən il Azərbaycanla Belarus arasında ticarət dövriyyəsi 42 % artıb

    Xarici siyasət
    10:39
    Foto

    Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin şəhidi Abdulla Quliyevlə vida mərasimi keçirilib

    Daxili siyasət
    10:39

    DÇ-2026: Azərbaycan millisinin İslandiya və Fransaya qarşı oyunlarının biletləri satışa çıxarılıb

    Futbol
    10:38
    Foto
    Video

    FHN "Qafqaz Konserv Zavodu" MMC-də istehsalat qəzaları zamanı xilasetmə ilə bağlı təlim keçirib

    Hadisə
    10:37

    Azərbaycanda "Türk Dövlətləri Insurtech Zirvəsi" keçirilir

    Maliyyə
    10:33

    Azərbaycan-Belarus Hökumətlərarası Komissiyasının 15-ci iclası keçirilir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti