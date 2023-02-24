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Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла на 54%

Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла на 54% Банковский сектор Азербайджана в январе этого года получил чистую прибыль в размере 90,3 млн манатов.
Финансы
24 февраля 2023 г. 12:52
Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла на 54%

Банковский сектор Азербайджана в январе этого года получил чистую прибыль в размере 90,3 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 54,1% больше, чем за тот же период 2022 года.

В прошлом году операционные доходы банков составили 358,2 млн манатов (на 35,8% больше, чем годом ранее), операционные расходы - 217,9 млн манатов (на 28,4% больше), отчисления в специальные резервы - 27,3 млн манатов (на 28,2% больше), прочие расходы - 0,1 млн манатов (в предыдущем году не было), а выплаты по налогу на прибыль - 22,7 млн манатов (на 62,1% больше).

Отметим, что в Азербайджане действуют 25 банков.

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Версия на английском языке Azerbaijani banking sector's net profit up over 54%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın bank sektorunun xalis mənfəəti 54 %-dən çox artıb

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