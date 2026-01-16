Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Чистая прибыль Azər-Türk Bank снизилась вдвое

    Финансы
    • 16 января, 2026
    • 10:14
    ОАО Azər-Türk Bank завершило 2025 год с чистой прибылью в размере 10,131 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет банка, это на 52,5% или почти в 2 раза меньше, чем в 2024 году.

    В прошлом году доходы банка составили 165,089 млн манатов (+12,7%), расходы - 143,184 млн манатов (+25,2%), отчисления на создание специальных резервов - 8,285 млн манатов (+65,1%), а выплаты по подоходному налогу - 3,49 млн манатов (-39,8%).

    На 1 января текущего года активы Azər-Türk Bank составили 2 млрд 188,501 млн манатов (+5%). Из них 767,925 млн манатов составляют чистые кредиты, выданные клиентам. За прошедший год кредитный портфель банка сократился на 2,6%.

    За отчетный период обязательства банка увеличились на 4,7%, до 2 млрд 71,053 млн манатов, в том числе депозитный портфель - на 6,5%, до 1 млрд 554,18 млн манатов, балансовый капитал - на 10%, до 117,448 млн манатов, уставный капитал - в 2 раза, до 100,5 млн манатов.

    Azər-Türk Bank действует в стране с 1995 года.

    "Azər-Türk Bank"-ın xalis mənfəəti 2 dəfə azalıb

