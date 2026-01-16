"Azər-Türk Bank"-ın xalis mənfəəti 2 dəfə azalıb
- 16 yanvar, 2026
- 09:31
"Azər-Türk Bank" ASC 2025-ci ili 10,131 milyon manat xalis mənfəətlə başa vurub.
"Report" Bankın maliyyə hesabatına istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü illə müqqayisədə 52,5 % və yaxud təxminən 2 dəfə azdır.
Ötən il "Azər-Türk Bank"ın gəlirləri 165,089 milyon manat (əvvəlki ilə nisbətən 12,7 % çox), xərcləri 143,184 milyon manat (25,2 % çox), xüsusi ehtiyatlara ayırmaları 8,285 milyon manat (65,1 % çox), mənfəət vergisi ödəmələri isə 3,49 milyon manat (39,8 % az) təşkil edib.
Bu il yanvarın 1-nə "Azər-Türk Bank"ın aktivləri 2 milyard 188,501 milyon manat olub ki, bu da illik müqayisədə 5 % çoxdur. Bunun 767,925 milyon manatı müştərilərə verilmiş xalis kreditlərdir. Son 1 ildə Bankın kredit portfeli 2,6 % kiçilib.
Hesabat dövründə "Azər-Türk Bank"ın öhdəlikləri 4,7 % artaraq 2 milyard 71,053 milyon manata, o cümlədən depozit portfeli 6,5 % artaraq 1 milyard 554,18 milyon manata, balans kapitalı isə 10 % artaraq 117,448 milyon manata, o cümlədən nizamnamə kapitalı 2 dəfə artaraq 100,5 milyon manata çatıb.
Xatırladaq ki, "Azər-Türk Bank" ASC 1995-ci ildə yaradılıb. Bankın səhmlərinin 51 %-i Dövlət Neft Şirkətinə (SOCAR), 24%-i Azərbaycan hökuməti adından çıxış edən İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinə, 12,37%-i Türkiyənin "Zıraat Bank"ına, 1,08%-i "Zıraat Bank İnternational"a, 6,55%-i "AzRe Təkrarsığorta" ASC-yə, 5%-i isə "Qala Həyat Sığorta" ASC-yə məxsusdur.