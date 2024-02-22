Цены на золото выросли на фоне ослабления доллара США

Цены на золото выросли в четверг на фоне ослабления доллара США и эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Цены на золото выросли в четверг на фоне ослабления доллара США и эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Как передает Report, цена золота на рынке спот выросла на 0,1%, до 2 026,7 доллара за унцию. В среду она достигала максимума с 9 февраля. На COMEX фьючерсы на золото подорожали также на 0,1%, до 2 036,9 доллара за унцию.

Индекс доллара снижается четвертый день подряд, что делает деноминированное в американской валюте золото более дешевым для держателей других валют.

Цены на золото отразились на стоимости других металлов. Платина на рынке спот подорожала на 0,3%, до 885,30 доллара за унцию, палладий - на 0,6%, до 955,63 доллара, а серебро - на 0,1%, до 22,89 доллара за унцию.

Помимо ситуации на Ближнем Востоке, инвесторов интересуют и экономические данные по США, которые могут пролить свет на дальнейшую политику Федеральной резервной системы. Так, позднее сегодня будут обнародованы данные по первичным заявкам на пособие по безработице, а также предварительные показатели по активности в производственном секторе и сфере услуг страны.

Опубликованные в среду протоколы январского заседания ФРС показали, что большинство руководителей центрального банка считают, что есть риск преждевременного понижения процентных ставок.