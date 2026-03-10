Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    • 10 марта, 2026
    • 10:43
    Цены на золото выросли более чем на 1,4% на фоне спроса на надежные активы

    Биржевая стоимость золота во вторник утром повысилась на сохранении спроса на надежные активы в условиях геополитической неопределенности из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    Как передает Report, это следует из данных торгов.

    Цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на $72,86 относительно предыдущего закрытия, или на 1,43%, до $5 176,56 за тройскую унцию.

    Майский фьючерс на серебро подорожал на 5,52% - до $89,185 за унцию.

    Инвесторы оценивают геополитические новости. Ранее во вторник американский президент Дональд Трамп заявил, что США нанесут по Ирану в 20 раз более сильные удары, чем сейчас, если Тегеран остановит потоки нефти по Ормузскому проливу.

