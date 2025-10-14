Цены на золото и серебро обновили исторические рекорды

Биржевые цены на золото и серебро обновляют исторические рекорды во вторник утром, превышая $4 150 и $52 за тройскую унцию соответственно.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 1% относительно предыдущего закрытия - на $41,45, до $4 174,45 за тройскую унцию.

Декабрьский фьючерс на серебро подорожал на 3,35% - до $52,12 за унцию.