    Qızıl və gümüş qiymətləri tarixi rekordları yeniləyib

    Maliyyə
    • 14 oktyabr, 2025
    • 10:31
    Qızıl və gümüş qiymətləri tarixi rekordları yeniləyib

    Bu gün səhər saatlarında qızıl və gümüşün birja qiymətləri tarixi rekordları yeniləyir, müvafiq olaraq bir troya unsiya üçün 4 150 ABŞ dolları və 52 ABŞ dollarını üstələyir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ticarət məlumatları təsdiqləyir.

    "Comex" birjasında (Nyu-York) qızılın dekabr fyuçersinin qiyməti əvvəlki bağlanışla müqayisədə 1 % artaraq bir troya unsiya üçün 4 174,45 ABŞ dollarına çatıb.

    Gümüşün bir unsiyası üzrə dekabr fyuçersinin qiyməti 3,35 % artaraq 52,12 ABŞ dolları olub.

    Qızıl gümüş Comex Birja
    Цены на золото и серебро обновили исторические рекорды
    Gold and silver prices reach new all-time highs

