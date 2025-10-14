Qızıl və gümüş qiymətləri tarixi rekordları yeniləyib
Maliyyə
- 14 oktyabr, 2025
- 10:31
Bu gün səhər saatlarında qızıl və gümüşün birja qiymətləri tarixi rekordları yeniləyir, müvafiq olaraq bir troya unsiya üçün 4 150 ABŞ dolları və 52 ABŞ dollarını üstələyir.
"Report" xəbər verir ki, bunu ticarət məlumatları təsdiqləyir.
"Comex" birjasında (Nyu-York) qızılın dekabr fyuçersinin qiyməti əvvəlki bağlanışla müqayisədə 1 % artaraq bir troya unsiya üçün 4 174,45 ABŞ dollarına çatıb.
Gümüşün bir unsiyası üzrə dekabr fyuçersinin qiyməti 3,35 % artaraq 52,12 ABŞ dolları olub.
