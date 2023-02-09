О нас

Цены на газ в Европе превысили 600 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе превысили 600 долларов за тысячу кубометров Цены на газ в Европе в начале торгов в четверг выросли менее чем на 1%, находясь чуть выше отметки в 600 долларов за тысячу кубометров.
Финансы
9 февраля 2023 г. 12:38
Цены на газ в Европе превысили 600 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе в начале торгов в четверг выросли менее чем на 1%, находясь чуть выше отметки в 600 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 599,1 доллара (+0,4%). Затем их стоимость достигла отметки в 601,7 доллара (+0,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 596,8 доллара за тысячу кубометров.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли более чем на 25%
Бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли более чем на 25%
9 февраля 2023 г. 12:37
Милли Меджлис присоединился к акциям помощи пострадавшим от землетрясения в Турции
Милли Меджлис присоединился к акциям помощи пострадавшим от землетрясения в Турции
9 февраля 2023 г. 12:17
Внесены изменения в закон О банках в отношении иностранных вкладчиков
Внесены изменения в закон "О банках" в отношении иностранных вкладчиков
9 февраля 2023 г. 12:01
Цена золота закрепилась в районе 1890 долларов за унцию
Цена золота закрепилась в районе 1890 долларов за унцию
9 февраля 2023 г. 09:50
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.02.2023)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.02.2023)
9 февраля 2023 г. 09:32
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.02.2023)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.02.2023)
9 февраля 2023 г. 09:10
Азербайджан обсудил с Всемирным банком потенциальные инвестиционные проекты
ФотоАзербайджан обсудил с Всемирным банком потенциальные инвестиционные проекты
8 февраля 2023 г. 18:13
Дефицит торгового баланса США достиг рекордных $948,1 млрд по итогам 2022 года
Дефицит торгового баланса США достиг рекордных $948,1 млрд по итогам 2022 года
8 февраля 2023 г. 16:49
БФБ и UNSSE обсудили возможности эмиссии зеленых облигаций в Азербайджане
БФБ и UNSSE обсудили возможности эмиссии "зеленых" облигаций в Азербайджане
8 февраля 2023 г. 16:47
Азербайджанские банки не будут взимать комиссию за перевод пожертвований на счета AFAD
Азербайджанские банки не будут взимать комиссию за перевод пожертвований на счета AFAD
8 февраля 2023 г. 16:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi