Цены на газ в Европе превысили 600 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе в начале торгов в четверг выросли менее чем на 1%, находясь чуть выше отметки в 600 долларов за тысячу кубометров.

Цены на газ в Европе в начале торгов в четверг выросли менее чем на 1%, находясь чуть выше отметки в 600 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 599,1 доллара (+0,4%). Затем их стоимость достигла отметки в 601,7 доллара (+0,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 596,8 доллара за тысячу кубометров.