Центробанки мира начали скупать золото рекордными темпами

Темпы приобретения Центробанками "желтого металла" стали рекордными с 1967 года

Темпы приобретения Центробанками "желтого металла" стали рекордными с 1967 года.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что центробанки мира с начала 2022 года закупили 673 тонны золота, 400 тонн из которых – в июле-сентябре. Между тем, наибольшие объемы закупают ЦБ России и Китая. Целью регуляторов является диверсификация золотовалюных резервов и дистанцирование от доллара, говорится в материале.

Россия по итогам первых девяти месяцев 2022 года поднялась на четвертое место по объему золотовалютных резервов среди крупнейших мировых экономик. По данным на 1 сентября 2022 года РФ владела (с учетом замороженных западными странами активов) $540 млрд долларов.

По данным ЦБ, объем золотовалютных резервов России с 9 по 16 декабря вырос на $5,2 млрд или 0,9%. По данным на 16 декабря он достиг $581,7 млрд.