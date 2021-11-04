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Центробанк Британии сохранил учетную ставку на уровне 0,1%

Центробанк Британии сохранил учетную ставку на уровне 0,1% Банк Англии (британский центробанк) на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1% и объем выкупа активов с рынка на уровне 895 миллиардов фунтов стерлингов.
Финансы
4 ноября 2021 г. 16:29
Центробанк Британии сохранил учетную ставку на уровне 0,1%

Банк Англии (британский центробанк) на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1% и объем выкупа активов с рынка на уровне 895 миллиардов фунтов стерлингов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, это следует из пресс-релиза регулятора.

В том числе выкуп гособлигаций должен составить 875 миллиардов фунтов стерлингов, объем выкупа корпоративных облигаций остался на уровне 20 миллиардов фунтов.

Решения регулятора полностью совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом Daily FX.

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