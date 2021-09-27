Центробанк Азербайджана выдал лицензию ООО "Кредитный cоюз Total Finans"

Решением правления Центрального банка Азербайджана ООО "Кредитный союз Total Finans" выдана лицензия.
Об этом сообщает Report со ссылкой на регулирующий орган.
Таким образом, количество кредитных союзов, имеющих лицензию в стране, достигло 43.
Напомним, что Государственная налоговая служба при Минэкономики зарегистрировала ООО "Кредитный союз Total Finans" в декабре прошлого года по юридическому адресу - город Баку, Насиминский район, улица 20 января, дом 23а, кв. 50. Его уставный капитал составляет 4 004 маната, а законным представителем является Айтен Вагиф гызы Гафарова.