Центробанк Азербайджана сохранил учетную ставку без изменений
Финансы
- 06 мая, 2026
- 10:02
Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) сохранило учётную ставку на уровне 6,5%.
Об этом "Report" сообщает со ссылкой на ЦБА.
Нижний предел процентного коридора оставлен на уровне 5,5%, верхний - 7,5%.
Следующее решение по параметрам процентного коридора будет обнародовано 24 июня.
Последние новости
10:29
Фото
Ильхама Гадимова: Азербайджан проявляет интерес к опыту Молдовы в виноградарстве и виноделииАПК
10:28
Мухтар Бабаев: Температурная аномалия в Азербайджане составила 1,1 градуса ЦельсияАПК
10:21
Азербайджан поднялся на 21 позицию в мировом рейтинге кибербезопасностиИКТ
10:20
ЦБА заявил о благоприятной ситуации во внешнем секторе АзербайджанаФинансы
10:18
АБР профинансирует совместно с ACWA новый этап развития ветроэнергетики УзбекистанаЭнергетика
10:18
Меджнун Мамедов: В 2025 году фермерам выплатили более 280 млн манатов посевных субсидийАПК
10:12
В обменных пунктах Азербайджана покупка инвалюты превысила продажу на $190 млнФинансы
10:11
В Нью-Йорке намечено дополнительное мероприятие в поддержку WUF13Внешняя политика
10:07