Центробанк Азербайджана сохранил учетную ставку без изменений

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) сохранило учётную ставку на уровне 6,5%.

Об этом "Report" сообщает со ссылкой на ЦБА.

Нижний предел процентного коридора оставлен на уровне 5,5%, верхний - 7,5%.

Следующее решение по параметрам процентного коридора будет обнародовано 24 июня.