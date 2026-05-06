    Центробанк Азербайджана сохранил учетную ставку без изменений

    • 06 мая, 2026
    Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) сохранило учётную ставку на уровне 6,5%.

    Об этом "Report" сообщает со ссылкой на ЦБА.

    Нижний предел процентного коридора оставлен на уровне 5,5%, верхний - 7,5%.

    Следующее решение по параметрам процентного коридора будет обнародовано 24 июня.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı uçot dərəcəsini sabit saxlayıb
    Central Bank of Azerbaijan keeps refinancing rate unchanged

