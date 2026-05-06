Шафиев: Водный вопрос остается серьезным вызовом для всего мира

Азербайджан обеспокоен растущим дефицитом пресной воды и считает проблему водных ресурсов одним из ключевых вызовов как для региона, так и для мира в целом.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев на брифинге, посвященном подготовке к 4-й Международной конференции высокого уровня по Десятилетию действий "Вода для устойчивого развития" (2018–2028).

"Азербайджан серьезно обеспокоен текущей ситуацией с обеспечением пресной водой. Проблема остается актуальной для всего региона, включая Азербайджан, и в целом становится все более острой на глобальном уровне, в том числе в Центральной Азии", - отметил Шафиев.

По его словам, с развитием Карабахского региона доступ к водным ресурсам значительно расширяется, однако проблема нехватки воды по-прежнему сохраняет актуальность.

Шафиев также обратил внимание на то, что в настоящее время международное сообщество сосредоточено на ряде острых конфликтов - в частности российско-украинском конфликте, а также напряженности на Ближнем Востоке.

"Традиционные предметы разногласий - нефть и энергетика - вновь выходят на первый план. Однако, несмотря на это, проблема водных ресурсов остается крайне серьезной", - сказал он.

Председатель правления ЦАМО напомнил, что Азербайджан уже проводил ряд мероприятий, посвященных вопросам водной безопасности.

"В рамках этих инициатив мы продолжим обсуждение с экспертами и международными участниками", - добавил Шафиев.

Отметим, 4-я Международная конференция высокого уровня по Десятилетию действий "Вода для устойчивого развития" (2018–2028) пройдет в Душанбе с 25 по 28 мая 2026 года