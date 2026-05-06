Илхом Абдурахмон: Азербайджан в числе стран, поддерживающих водные инициативы Таджикистана

Азербайджан входит в число стран, поддерживающих водные инициативы Таджикистана.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Таджикистана в Баку Илхом Абдурахмон на брифинге, посвященном подготовке к 4-й Международной конференции высокого уровня в рамках Международного десятилетия действий "Вода для устойчивого развития" (2018–2028 годы), которая пройдет 25-28 мая в Душанбе.

По его словам, международное десятилетие, инициированное Таджикистаном, является продолжением последовательных усилий страны по продвижению глобальной водной повестки, включая Международный год пресной воды (2003), десятилетие действий "Вода для жизни" (2005–2015) и Международный год водного сотрудничества (2013).

Посол отметил, что все водные инициативы Таджикистана принимаются на основе консенсуса и способствуют укреплению международного сотрудничества в сфере водных ресурсов.

Он подчеркнул, что за прошедший период десятилетие действий "Вода для устойчивого развития" придало новый импульс сотрудничеству в области эффективного водопользования, защиты экосистем и водосбережения.

В качестве одного из ключевых достижений дипломат назвал Конференцию ООН по водным ресурсам 2023 года в Нью-Йорке, по итогам которой была сформирована Повестка действий по водным ресурсам. В рамках этой инициативы зарегистрировано более 840 добровольных обязательств.

Абдурахмон добавил, что важным механизмом реализации целей Десятилетия является Душанбинский водный процесс, предусматривающий проведение регулярных международных конференций высокого уровня.

По его словам, 4-я Душанбинская конференция станет ключевым этапом подготовки к Глобальной конференции ООН по водным ресурсам, которая пройдет 2-4 декабря 2026 года в Абу-Даби.

Ожидается, что в мероприятии примут участие более 2500 делегатов, включая представителей десятков стран, международных организаций и финансовых институтов.

Посол подчеркнул, что, несмотря на достигнутый прогресс, мировое сообщество продолжает сталкиваться с серьезными вызовами, включая дефицит воды, изменение климата и рост нагрузки на водные ресурсы.

В этой связи предстоящая конференция в Душанбе призвана стать важной платформой для выработки практических решений, укрепления международного сотрудничества и мобилизации усилий в водной сфере.