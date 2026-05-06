İlhom Abdurahmon: "Azərbaycan Tacikistanın su təşəbbüslərini dəstəkləyən ölkələrdən biridir"
- 06 may, 2026
- 12:04
Azərbaycan Tacikistanın su təşəbbüslərini dəstəkləyən ölkələr sırasına daxildir.
"Report" xəbər verir ki bunu Tacikistanın Bakıdakı səfiri İlhom Abdurahmon 25-28 may tarixlərində Düşənbədə keçiriləcək "Dayanıqlı inkişaf üçün su" Beynəlxalq Onillik Fəaliyyətə (2018–2028) dair 4-cü Yüksək Səviyyəli Beynəlxalq Konfransa hazırlığa həsr olunmuş brifinqdə bəyan edib.
Onun sözlərinə görə, Tacikistanın təşəbbüsü ilə elan edilmiş Beynəlxalq Onillik ölkənin qlobal su gündəliyinin irəli aparılması istiqamətində ardıcıl səylərinin davamıdır, bura Beynəlxalq Şirin Su İli (2003), "Həyat üçün su" Onillik Fəaliyyəti (2005–2015) və Beynəlxalq Su Əməkdaşlığı İli (2013) daxildir.
Səfir qeyd edib ki, Tacikistanın bütün su təşəbbüsləri konsensus əsasında qəbul edilir və su ehtiyatları sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirilməsinə kömək edir.
O vurğulayıb ki, ötən dövr ərzində "Dayanıqlı inkişaf üçün su" Onillik Fəaliyyəti sudan səmərəli istifadə, ekosistemlərin qorunması və suya qənaət sahəsində əməkdaşlığa yeni təkan verib.
Diplomat 2023-cü ildə Nyu-Yorkda keçirilmiş BMT-nin Su Ehtiyatları üzrə Konfransını əsas nailiyyətlərdən biri adlandırıb. Bu konfransın nəticələrinə əsasən Su Ehtiyatları üzrə Fəaliyyət Gündəliyi formalaşdırılıb. Bu təşəbbüs çərçivəsində 840-dan çox könüllü öhdəlik qeydə alınıb.
Abdurahmon əlavə edib ki, Onilliyin məqsədlərinin həyata keçirilməsinin mühüm mexanizmi yüksək səviyyəli beynəlxalq konfransların müntəzəm keçirilməsini nəzərdə tutan Düşənbə su prosesidir.
Onun sözlərinə görə, 4-cü Düşənbə konfransı 2-4 dekabr 2026-cı il tarixlərində Əbu-Dabidə keçiriləcək BMT-nin Su Ehtiyatları üzrə Qlobal Konfransına hazırlığın əsas mərhələsi olacaq.
Tədbirdə 2500-dən çox nümayəndənin, o cümlədən onlarla ölkə, beynəlxalq təşkilat və maliyyə institutlarının təmsilçilərinin iştirakı gözlənilir.
Səfir vurğulayıb ki, əldə edilmiş irəliləyişə baxmayaraq, dünya ictimaiyyəti su qıtlığı, iqlim dəyişikliyi və su ehtiyatlarına düşən yükün artması kimi ciddi çağırışlarla üzləşməyə davam edir.
Bununla əlaqədar Düşənbədə keçiriləcək konfrans praktiki həllərin işlənib hazırlanması, beynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirilməsi və su sahəsində səylərin səfərbər edilməsi üçün mühüm platforma olacaq.