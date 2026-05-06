    Azərbaycan Mərkəzi Bankı uçot dərəcəsini sabit saxlayıb

    • 06 may, 2026
    • 10:00
    Azərbaycan Mərkəzi Bankı uçot dərəcəsini sabit saxlayıb

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) İdarə Heyəti (İH) uçot dərəcəsinin 6,5 % səviyyəsində saxlanılması barədə qərar qəbul edib.

    "Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, faiz dəhlizinin aşağı həddi 5,5 %, yuxarı həddi isə 7,5 % səviyyəsində saxlanılıb.

    "Faiz dəhlizi ilə bağlı qərar qəbul olunarkən faktiki və proqnozlaşdırılan inflyasiyanın hədəf daxilində olması, qlobal geosiyasi gərginliklərin yaratdığı risklər, qlobal maliyyə konyunkturu və daxili makroiqtisadi mühit, eləcə də pul siyasəti qərarlarının real sektora ötürücülüyü əsas götürülüb", - deyə AMB bəyan edib.

    Faiz dəhlizinin parametrləri ilə bağlı növbəti qərar barədə məlumat iyunun 24-də ictimaiyyətə açıqlanacaq. Qərar inflyasiya proqnozunun dəyişimi, habelə makroiqtisadi təhlillərin nəticələri əsasında veriləcək. İnflyasiya proqnozunun hədəfdən kənarlaşması riski yarandığı təqdirdə adekvat siyasət tədbirləri həyata keçiriləcək.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Uçot dərəcəsi
    Центробанк Азербайджана сохранил учетную ставку без изменений
    Central Bank of Azerbaijan keeps refinancing rate unchanged

