АБР обозначил три приоритета интеграции в глобальные цепочки

Устойчивость, экологическая ответственность и инклюзивность становятся ключевыми условиями для эффективной интеграции стран в глобальные цепочки создания стоимости на фоне усиливающейся геополитической фрагментации и трансформации мировой экономики.

Как передает корреспондент Report из Самарканда, об этом заявил главный экономист Азиатского банка развития (АБР) Альберт Пак на 59-м ежегодном заседании Совета управляющих банка.

По его словам, геополитическая напряженность, сбои в цепочках поставок и стремительные технологические изменения меняют формат участия стран в глобальных цепочках создания стоимости (ГЦС).

"Первое приоритетное направление - устойчивость. Она становится все более важным фактором конкурентоспособности. Рост неопределенности и фрагментация усилили значимость надежности, адаптивности и управления рисками. Укрепление устойчивости требует скоординированного развития связующей инфраструктуры, повышения гибкости компаний и формирования нормативно-правовой базы, позволяющей диверсифицировать рынки, ресурсы и партнерства", - отметил А. Пак.

Он подчеркнул, что вторым ключевым направлением является экологическая устойчивость, которая все сильнее влияет на условия участия в ГЦС.

"Соблюдение развивающихся экологических стандартов становится обязательным требованием для всех участников глобальных цепочек. Усиление политики в таких сферах, как стандартизация, сертификация и прослеживаемость, позволит компаниям внедрять более чистые технологии и производственные процессы", - сказал экономист.

Третьим приоритетом, по его словам, остается инклюзивность. "Достижение инклюзивных результатов требует комплексных мер: снижения торговых издержек за счет инвестиций в инфраструктуру, проведения политики открытой торговли и упрощения процедур, развития навыков рабочей силы и потенциала компаний, а также расширения доступа малых и средних предприятий к финансированию, цифровым платформам и экспортным возможностям", - добавил представитель АБР.

По его словам, именно сочетание этих трех направлений позволит странам не только укрепить позиции в глобальных цепочках, но и повысить устойчивость экономического роста в условиях глобальной неопределенности.