Посол: Таджикистан высоко ценит сотрудничество с Азербайджаном в водной сфере

Таджикистан высоко ценит сотрудничество с Азербайджаном в сфере устойчивого управления водными ресурсами.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Таджикистана в Баку Илхом Абдурахмон на брифинге, посвященном подготовке к 4-й Международной конференции высокого уровня по Десятилетию действий "Вода для устойчивого развития" (2018–2028).

"Мы высоко ценим сотрудничество с Азербайджаном в области устойчивого управления водными ресурсами и уверены, что наши совместные усилия будут способствовать достижению общих целей", - отметил дипломат.

Посол выразил благодарность азербайджанской стороне за решение направить делегацию высокого уровня для участия в конференции. По его словам, представители госструктур, научных кругов, частного сектора и гражданского общества Азербайджана примут активное участие в мероприятии.

Он также особо отметил участие начальника Управления международных связей Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Риада Ахундзаде и поблагодарил азербайджанскую сторону за конструктивное взаимодействие в водной сфере.

Кроме того, дипломат призвал представителей международных организаций и дипломатических миссий содействовать участию своих стран и структур в конференции.

Отметим, 4-я Международная конференция высокого уровня по Десятилетию действий "Вода для устойчивого развития" (2018–2028) пройдет в Душанбе с 25 по 28 мая 2026 года