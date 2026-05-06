    Посол: Таджикистан высоко ценит сотрудничество с Азербайджаном в водной сфере

    Внешняя политика
    • 06 мая, 2026
    • 11:24
    Посол: Таджикистан высоко ценит сотрудничество с Азербайджаном в водной сфере

    Таджикистан высоко ценит сотрудничество с Азербайджаном в сфере устойчивого управления водными ресурсами.

    Как сообщает Report, об этом заявил посол Таджикистана в Баку Илхом Абдурахмон на брифинге, посвященном подготовке к 4-й Международной конференции высокого уровня по Десятилетию действий "Вода для устойчивого развития" (2018–2028).

    "Мы высоко ценим сотрудничество с Азербайджаном в области устойчивого управления водными ресурсами и уверены, что наши совместные усилия будут способствовать достижению общих целей", - отметил дипломат.

    Посол выразил благодарность азербайджанской стороне за решение направить делегацию высокого уровня для участия в конференции. По его словам, представители госструктур, научных кругов, частного сектора и гражданского общества Азербайджана примут активное участие в мероприятии.

    Он также особо отметил участие начальника Управления международных связей Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Риада Ахундзаде и поблагодарил азербайджанскую сторону за конструктивное взаимодействие в водной сфере.

    Кроме того, дипломат призвал представителей международных организаций и дипломатических миссий содействовать участию своих стран и структур в конференции.

    Отметим, 4-я Международная конференция высокого уровня по Десятилетию действий "Вода для устойчивого развития" (2018–2028) пройдет в Душанбе с 25 по 28 мая 2026 года

    Азербайджано-таджикские отношения Илхом Абдурахмон
    Səfir: "Tacikistan Azərbaycanla su sahəsində əməkdaşlığı yüksək qiymətləndirir"
    Ambassador: Tajikistan highly values cooperation with Azerbaijan in water sector

