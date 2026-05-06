Азер Байрамов: Переработка продукции остается главным приоритетом агросектора в Азербайджане

Основным приоритетом в сельском хозяйстве Азербайджана остается переработка продукции.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Азер Байрамов на V Форуме развития агробизнеса в Баку в рамках Caspian Agro Week.

По его словам, в условиях ограниченных земельных и водных ресурсов необходим более профессиональный подход к развитию отрасли и расширение доступа к ресурсам.

"Расширение системы агрострахования, карт рисков и охвата страхованием создаст условия для более устойчивого использования фермерами государственной поддержки. В то же время поддержка модели кооперации может системно решить проблемы мелких производителей, связанные с масштабом деятельности и выходом на рынок", - отметил Байрамов.

Он также подчеркнул важность углубления цепочки создания добавленной стоимости.

"Мы считаем, что другим приоритетным направлением является углубление цепочки создания стоимости. Основным направлением, формирующим добавленную стоимость, является переработка. Углубление переработки мяса, молока, фруктов, овощей и винограда, а также формирование производственно-перерабатывающих кластеров могут напрямую способствовать росту производительности, экспортных доходов и развитию регионов", - сказал замминистра.

По его словам, важными элементами этой работы являются расширение сети холодильных складов и зерновых элеваторов, а также развитие инфраструктуры по сбору молока.

"При этом размещение такой инфраструктуры должно планироваться с учетом географии производства, логистических маршрутов и перспективных экспортных направлений", - добавил Байрамов.