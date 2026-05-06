В Греции спасли экипаж затонувшего сухогруза у острова Андрос

Греция спасла всех девять членов экипажа грузового судна, которое село на мель и затонуло у острова Андрос.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на береговую охрану страны.

Грузовое судно отплыло из Албании с сотнями тонн соды на борту и направлялось в Украину, когда наткнулось на скалы у острова Андрос и затонуло.

Двух членов экипажа спасли из моря, а еще семерых – со скалистой местности на острове Андрос. Все они госпитализированы.

Причины аварии пока не установлены.

Представитель береговой охраны отметил, что, несмотря на то, что видимых признаков загрязнения от судна не было, в превентивных целях установят морской барьер.