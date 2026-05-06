Andros adası yaxınlığında batan yük gəmisinin ekipajı xilas edilib
Digər ölkələr
- 06 may, 2026
- 11:29
Yunanıstanın Andros adası yaxınlığında batan yük gəmisinin doqquz nəfərdən ibarət ekipajının bütün üzvləri xilas edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli mətbuat ölkənin sahil mühafizəsinə istinadən məlumat yayıb.
Albaniyadan Ukraynaya doğru hərəkət edən və yüzlərlə ton soda daşıyan yük gəmisi Andros adası yaxınlığında qayalara çırpılaraq batıb.
Ekipajın iki üzvü dənizdən, daha yeddi nəfər isə Andros adasındakı qayalıq ərazidən çıxarılaraq xilas edilib. Onlar xəstəxanaya yerləşdiriliblər.
Qəzanın səbəbləri hələlik müəyyən edilməyib.
Son xəbərlər
15:36
Bakıda COVID-19 xəstələrinə xidmət göstərən tibb işçilərinin maaşlarına əlavənin verilmə müddəti uzadılıbSosial müdafiə
15:34
Foto
Sumqayıt Dövlət Universitetinin yeni rektoru kollektivə təqdim olunubElm və təhsil
15:27
İndoneziyada avtobusun avtosisternlə toqquşması nəticəsində 16 nəfər ölübDigər ölkələr
15:26
Norveç PURL mexanizmi vasitəsilə Ukraynaya 174 milyon dollar ayıracaqDigər ölkələr
15:20
Azərbaycan bank sektoru möhkəmdir: "Yelo Bank" nümunəsində sabitlik siqnalıMaliyyə
15:20
Məhəmməd Əl-Casir: "IsDB indiyədək Azərbaycandakı layihələrə 1,8 milyard dollar ayırıb"Maliyyə
15:20
"Aston Villa" Ferran Torresin transferi üzərində işləyirFutbol
15:17
Bəzi yerlərə intensiv yağış, Şahdağ və Daşkəsənə qar yağır - FAKTİKİ HAVA - YENİLƏNİBEkologiya
15:10