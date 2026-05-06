    Andros adası yaxınlığında batan yük gəmisinin ekipajı xilas edilib

    • 06 may, 2026
    Andros adası yaxınlığında batan yük gəmisinin ekipajı xilas edilib

    Yunanıstanın Andros adası yaxınlığında batan yük gəmisinin doqquz nəfərdən ibarət ekipajının bütün üzvləri xilas edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli mətbuat ölkənin sahil mühafizəsinə istinadən məlumat yayıb.

    Albaniyadan Ukraynaya doğru hərəkət edən və yüzlərlə ton soda daşıyan yük gəmisi Andros adası yaxınlığında qayalara çırpılaraq batıb.

    Ekipajın iki üzvü dənizdən, daha yeddi nəfər isə Andros adasındakı qayalıq ərazidən çıxarılaraq xilas edilib. Onlar xəstəxanaya yerləşdiriliblər.

    Qəzanın səbəbləri hələlik müəyyən edilməyib.

    Gəmi qəzası Yunanıstan
    В Греции спасли экипаж затонувшего сухогруза у острова Андрос

    15:36

    Bakıda COVID-19 xəstələrinə xidmət göstərən tibb işçilərinin maaşlarına əlavənin verilmə müddəti uzadılıb

    15:34
    Sumqayıt Dövlət Universitetinin yeni rektoru kollektivə təqdim olunub

    15:27

    İndoneziyada avtobusun avtosisternlə toqquşması nəticəsində 16 nəfər ölüb

    15:26

    Norveç PURL mexanizmi vasitəsilə Ukraynaya 174 milyon dollar ayıracaq

    15:20

    Azərbaycan bank sektoru möhkəmdir: "Yelo Bank" nümunəsində sabitlik siqnalı

    15:20

    Məhəmməd Əl-Casir: "IsDB indiyədək Azərbaycandakı layihələrə 1,8 milyard dollar ayırıb"

    15:20

    "Aston Villa" Ferran Torresin transferi üzərində işləyir

    15:17

    Bəzi yerlərə intensiv yağış, Şahdağ və Daşkəsənə qar yağır - FAKTİKİ HAVA - YENİLƏNİB

    15:10

    AMB: Dollar əmanətlərinin sığortalanma faizinin dəyişməsində maraqlı deyilik

