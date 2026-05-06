Ван И в Пекине обсудил с Аббасом Арагчи ситуацию в регионе

Министры иностранных дел Китая и Ирана Ван И и Аббас Арагчи в Пекине провели переговоры.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua.

Они обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, а также региональную и международную повестку.

Другие подробности не приводятся.

Отметим, что встреча Ван И и Арагчи прошла в преддверии саммита президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина 14-15 мая, на котором конфликт между Соединенными Штатами и Ираном станет одной из ключевых тем.