Ван И в Пекине обсудил с Аббасом Арагчи ситуацию в регионе
- 06 мая, 2026
- 09:29
Министры иностранных дел Китая и Ирана Ван И и Аббас Арагчи в Пекине провели переговоры.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua.
Они обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, а также региональную и международную повестку.
Другие подробности не приводятся.
Отметим, что встреча Ван И и Арагчи прошла в преддверии саммита президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина 14-15 мая, на котором конфликт между Соединенными Штатами и Ираном станет одной из ключевых тем.
