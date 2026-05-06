Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Ван И в Пекине обсудил с Аббасом Арагчи ситуацию в регионе

    Другие страны
    • 06 мая, 2026
    • 09:29
    Ван И в Пекине обсудил с Аббасом Арагчи ситуацию в регионе

    Министры иностранных дел Китая и Ирана Ван И и Аббас Арагчи в Пекине провели переговоры.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua.

    Они обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, а также региональную и международную повестку.

    Другие подробности не приводятся.

    Отметим, что встреча Ван И и Арагчи прошла в преддверии саммита президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина 14-15 мая, на котором конфликт между Соединенными Штатами и Ираном станет одной из ключевых тем.

    Ван И Аббас Арагчи Китай Иран Эскалация на Ближнем Востоке
    Van İ Pekində Abbas Əraqçi ilə regiondakı vəziyyəti müzakirə edib

    Последние новости

    10:29
    Фото

    Ильхама Гадимова: Азербайджан проявляет интерес к опыту Молдовы в виноградарстве и виноделии

    АПК
    10:28

    Мухтар Бабаев: Температурная аномалия в Азербайджане составила 1,1 градуса Цельсия

    АПК
    10:21

    Азербайджан поднялся на 21 позицию в мировом рейтинге кибербезопасности

    ИКТ
    10:20

    ЦБА заявил о благоприятной ситуации во внешнем секторе Азербайджана

    Финансы
    10:18

    АБР профинансирует совместно с ACWA новый этап развития ветроэнергетики Узбекистана

    Энергетика
    10:18

    Меджнун Мамедов: В 2025 году фермерам выплатили более 280 млн манатов посевных субсидий

    АПК
    10:12

    В обменных пунктах Азербайджана покупка инвалюты превысила продажу на $190 млн

    Финансы
    10:11

    В Нью-Йорке намечено дополнительное мероприятие в поддержку WUF13

    Внешняя политика
    10:07

    Мировые цены на нефть снизились более чем на 1,5%

    Энергетика
    Лента новостей