МЧС Азербайджана проверило готовность отелей к WUF13
Внутренняя политика
- 06 мая, 2026
- 11:12
Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана в рамках подготовки к 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) провело учения по пожарной безопасности в общественных местах, включая отели.
Как сообщает Report со ссылкой на МЧС, учения проведены с участием сотрудников и техники Государственной службы пожарной охраны, Государственной службы пожарного надзора и Службы спасения особого риска МЧС.
Цель учений - выработать у персонала навыки правильного поведения в чрезвычайных ситуациях, в том числе при пожарах, а также повысить практическую готовность к быстрому устранению их последствий.
Напомним, что WUF13 состоится в Баку с 17 по 22 мая.
МЧС Азербайджана проверило готовность отелей к WUF13
Последние новости
15:58
ГНС обнародовала данные по соцстрахованию, страхованию от безработицы и ОМСФинансы
15:58
Трамп назвал условия деблокады Ормузского проливаДругие страны
15:57
Кязымов: ЦБА не видит необходимости в пересмотре ставки по застрахованным вкладам в инвалютеФинансы
15:51
Али Асадов продлил выплаты надбавок медработникам COVID-пунктов в БакуСоциальная защита
15:48
Глава Европейского шахматного союза высоко оценил организацию Baku Open 2026Индивидуальные
15:46
Эльнур Солтанов представит Азербайджан на Белградском энергетическом форумеЭнергетика
15:42
Пилота самолета Swiss Air доставили в больницу в Алматы после ЧП на бортуВ регионе
15:40
Валех Алескеров призвал инвесторов вложиться в проекты в СЭЗ АлятАПК
15:25