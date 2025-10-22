Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Центробанк Азербайджана прогнозирует профицит текущего счета в $3,7 млрд

    Финансы
    • 22 октября, 2025
    • 12:36
    Центробанк Азербайджана ожидает, что по итогам 2025 года профицит текущего счета составит $3,7 млрд, а в 2026 году - $3 млрд.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦБА Талех Кязымов на пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора регулятора.

    По его словам, прогноз по профициту на конец 2025 года был незначительно повышен, тогда как оценка на 2026 год сохранена без изменений.

    Талех Кязымов профицит Центробанк
    AMB cari əməliyyatlar balansının profisiti ilə bağlı proqnozlarını açıqlayıb
    CBA: Azerbaijan's current account surplus forecast is at $3.7B in 2025

