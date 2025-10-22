Центробанк Азербайджана прогнозирует профицит текущего счета в $3,7 млрд
Финансы
- 22 октября, 2025
- 12:36
Центробанк Азербайджана ожидает, что по итогам 2025 года профицит текущего счета составит $3,7 млрд, а в 2026 году - $3 млрд.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦБА Талех Кязымов на пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора регулятора.
По его словам, прогноз по профициту на конец 2025 года был незначительно повышен, тогда как оценка на 2026 год сохранена без изменений.
