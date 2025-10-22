AMB cari əməliyyatlar balansının profisiti ilə bağlı proqnozlarını açıqlayıb
Maliyyə
- 22 oktyabr, 2025
- 11:59
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu il cari əməliyyatlar balansında 3,7 milyard ABŞ dolları, gələn il isə 3 milyard ABŞ dolları profisit proqnozlaşdırır.
"Report" xəbər verir ki, bunu AMB-nin sədri Taleh Kazımov rəhbərlik etdiyi qurumun faiz dəhlizinin parametrləri ilə bağlı qərarına həsr olunmuş mətbuat konfransında bildirib.
Onun sözlərinə görə, 2025-ci ilin sonuna proqnozu cüzi artırılıb, 2026-cı ilin sonuna isə sabit saxlanılıb.
