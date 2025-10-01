Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Финансы
    • 01 октября, 2025
    • 15:55
    Центробанк Азербайджана прекратил публикацию курса иранского риала к манату

    С 1 октября Центральный банк Азербайджана (ЦБА) перестал публиковать официальный курс иранского риала к манату.

    Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, решение связано с невозможностью получения данных из традиционных источников информации по иранскому риалу, а также с учетом ограниченности и ненадежности альтернативных источников.

    По тем же причинам большинство иностранных центральных банков не публикуют официальный курс риала.

    AMB İran rialının manata qarşı rəsmi məzənnəsinin açıqlanmasını dayandırıb
    CBA stops publishing official exchange rate for Iranian rial

