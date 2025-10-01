Центробанк Азербайджана прекратил публикацию курса иранского риала к манату
Финансы
- 01 октября, 2025
- 15:55
С 1 октября Центральный банк Азербайджана (ЦБА) перестал публиковать официальный курс иранского риала к манату.
Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, решение связано с невозможностью получения данных из традиционных источников информации по иранскому риалу, а также с учетом ограниченности и ненадежности альтернативных источников.
По тем же причинам большинство иностранных центральных банков не публикуют официальный курс риала.
