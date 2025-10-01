İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    AMB İran rialının manata qarşı rəsmi məzənnəsinin açıqlanmasını dayandırıb

    Maliyyə
    • 01 oktyabr, 2025
    • 15:37
    AMB İran rialının manata qarşı rəsmi məzənnəsinin açıqlanmasını dayandırıb

    Bu gündən Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) İran rialının manata qarşı rəsmi məzənnəsinin açıqlanmasını dayandırıb.

    "Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, İran rialı üzrə ənənəvi istinad mənbələrindən məlumat əldə edilməsinin mümkün olmaması, həmçinin alternativ mənbələrin məhdudluğu və etibarlı olmaması nəzərə alınaraq, İran rialının manata qarşı rəsmi məzənnəsinin açıqlanması dayandırılıb. Analoji səbəblərə görə əksər xarici mərkəzi banklar da rial üzrə rəsmi məzənnəni dərc etmirlər.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı İran rialı manat
    Центробанк Азербайджана прекратил публикацию курса иранского риала к манату
    CBA stops publishing official exchange rate for Iranian rial

