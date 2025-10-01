AMB İran rialının manata qarşı rəsmi məzənnəsinin açıqlanmasını dayandırıb
Maliyyə
- 01 oktyabr, 2025
- 15:37
Bu gündən Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) İran rialının manata qarşı rəsmi məzənnəsinin açıqlanmasını dayandırıb.
"Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, İran rialı üzrə ənənəvi istinad mənbələrindən məlumat əldə edilməsinin mümkün olmaması, həmçinin alternativ mənbələrin məhdudluğu və etibarlı olmaması nəzərə alınaraq, İran rialının manata qarşı rəsmi məzənnəsinin açıqlanması dayandırılıb. Analoji səbəblərə görə əksər xarici mərkəzi banklar da rial üzrə rəsmi məzənnəni dərc etmirlər.
