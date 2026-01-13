Центр обеспечения здравоохранения выбрал страховщика

Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 13 января, 2026
    • 09:22
    Центр обеспечения здравоохранения при Министерстве здравоохранения Азербайджана завершил открытый тендер на добровольное страхование имущественно-материальных ценностей на сумму 28 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок, победителем тендера стала компания Qala Sığorta.

    Компании-победителю будет выплачено 196 840 манатов.

    В прошлом году тендер также выиграла Qala Sığorta. Компании была выплачена та же сумма.

    Səhiyyənin Təminat Mərkəzi sığortaçı seçib

