Центр обеспечения здравоохранения выбрал страховщика
Финансы
- 13 января, 2026
- 09:22
Центр обеспечения здравоохранения при Министерстве здравоохранения Азербайджана завершил открытый тендер на добровольное страхование имущественно-материальных ценностей на сумму 28 млн манатов.
Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок, победителем тендера стала компания Qala Sığorta.
Компании-победителю будет выплачено 196 840 манатов.
В прошлом году тендер также выиграла Qala Sığorta. Компании была выплачена та же сумма.
