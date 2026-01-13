Центр обеспечения здравоохранения выбрал страховщика

Центр обеспечения здравоохранения при Министерстве здравоохранения Азербайджана завершил открытый тендер на добровольное страхование имущественно-материальных ценностей на сумму 28 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок, победителем тендера стала компания Qala Sığorta.

Компании-победителю будет выплачено 196 840 манатов.

В прошлом году тендер также выиграла Qala Sığorta. Компании была выплачена та же сумма.