Səhiyyənin Təminat Mərkəzi sığortaçı seçib
Maliyyə
- 13 yanvar, 2026
- 09:12
Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyindəki Səhiyyənin Təminat Mərkəzi 28 milyon manat dəyərində mal material dəyərlərinin könüllü sığortalanması ilə bağlı elan etdiyi açıq tenderə yekun vurub.
"Report" dövlət satınalmalarının vahid internet portalına istinadən xəbər verir ki, tenderin qalibi "Qala Sığorta" ASC-dir.
Qalib şirkətə 196 840 manat ödəniləcək.
Ötən il də bu tenderin qalibi "Qala Sığorta" olub. Şirkətə eyni məbləğ manat ödənilib.
Son xəbərlər
09:46
"Aşqar" elmi istehsalat birliyi kreditorlarına müraciət edibBiznes
09:45
Video
Sumqayıtda iki avtomobilin toqquşması nəticəsində yanğın baş veribHadisə
09:45
Azərbaycan nefti cüzi bahalaşıbEnergetika
09:41
Rusiyanın Krasnoyarsk diyarının cənubunda qar uçqunu olubRegion
09:35
Fransa Kubokunun oyunu PSJ üçün antirekordlarla əlamətdar olubFutbol
09:25
Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında IX turun daha bir matçı keçiriləcəkKomanda
09:24
Marko Rubio Ermənistan XİN başçısı ilə görüşəcəkDigər ölkələr
09:23
Rusiyanın Xarkova hücumları nəticəsində 4 nəfər ölüb, yaralılar varDigər ölkələr
09:19