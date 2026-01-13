İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Səhiyyənin Təminat Mərkəzi sığortaçı seçib

    Maliyyə
    • 13 yanvar, 2026
    • 09:12
    Səhiyyənin Təminat Mərkəzi sığortaçı seçib

    Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyindəki Səhiyyənin Təminat Mərkəzi 28 milyon manat dəyərində mal material dəyərlərinin könüllü sığortalanması ilə bağlı elan etdiyi açıq tenderə yekun vurub.

    "Report" dövlət satınalmalarının vahid internet portalına istinadən xəbər verir ki, tenderin qalibi "Qala Sığorta" ASC-dir.

    Qalib şirkətə 196 840 manat ödəniləcək.

    Ötən il də bu tenderin qalibi "Qala Sığorta" olub. Şirkətə eyni məbləğ manat ödənilib.

    Səhiyyənin Təminat Mərkəzi “Qala Sığorta” ASC
    Центр обеспечения здравоохранения выбрал страховщика

