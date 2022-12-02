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Цена на золото незначительно снизилась

Цена на золото незначительно снизилась Цена на золото незначительно снизилась в пятницу утром, закрепившись выше 1 810 долларов за тройскую унцию.
Финансы
2 декабря 2022 г. 09:05
Цена на золото незначительно снизилась

Цена на золото незначительно снизилась в пятницу утром, закрепившись выше 1 810 долларов за тройскую унцию.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Днем ранее золото подорожало на 3,5% из-за ослабления доллара.

Цена февральского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 4,5 доллара, или на 0,25%, до 1 810,7 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро подешевел на 0,08% - до 22,823 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) днем ранее упал на 1,1%, до 104,73 пункта. В пятницу показатель в целом стабилен. Удешевление доллара делает золото более доступным для покупки в другой валюте.

Ослабление американской валюты связано с ожиданиями некоторого смягчения политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Если по итогам предыдущих четырех заседаний ФРС повышала ставку на 75 базисных пунктов, то в декабре большинство экспертов прогнозируют повышение лишь на 50 базисных пунктов - до 4,25-4,5% годовых.

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Версия на английском языке Gold prices fall slightly

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