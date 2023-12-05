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Цена биткойна продолжает расти

Цена биткойна продолжает расти Стоимость биткойна в ходе торговой сессии поднималась выше $44 тыс. впервые с 5 апреля 2022 года.
Финансы
5 декабря 2023 г. 23:28
Цена биткойна продолжает расти

Стоимость биткойна в ходе торговой сессии поднималась выше $44 тыс. впервые с 5 апреля 2022 года.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.

Так, по данным на 22:44 по бакинскому времени, стоимость биткойна росла на 4,98%, до $44,075 тыс. К 22:55 биткойн замедлил рост и находился на уровне $43,743 тыс. (+4,76%).

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

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