Цена биткойна продолжает расти

Стоимость биткойна в ходе торговой сессии поднималась выше $44 тыс. впервые с 5 апреля 2022 года.

Стоимость биткойна в ходе торговой сессии поднималась выше $44 тыс. впервые с 5 апреля 2022 года.

Как передает Report , об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.

Так, по данным на 22:44 по бакинскому времени, стоимость биткойна росла на 4,98%, до $44,075 тыс. К 22:55 биткойн замедлил рост и находился на уровне $43,743 тыс. (+4,76%).

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.