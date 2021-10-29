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Цена азербайджанской нефти в бюджете поднимется до 50 долларов

Цена азербайджанской нефти в бюджете поднимется до 50 долларов В госбюджете на 2022 год цена на азербайджанскую нефть заложена в размере 50 долларов США.
Финансы
29 октября 2021 г. 12:07
Цена азербайджанской нефти в бюджете поднимется до 50 долларов

В госбюджете на 2022 год цена на азербайджанскую нефть заложена в размере 50 долларов США.

Как сообщает Report, об этом сообщил председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов на пресс-конференции.

Эта цифра составляла 45 долларов как в предварительном прогнозе, так и в госбюджете на 2021 год.

В следующем году доходы бюджета Азербайджана составят 26 816 миллионов манатов, а расходы - 29 879 миллионов манатов. Это соответственно на 5,4% и 4,7% больше, чем утвержденные прогнозы на этот год. В конечном итоге в бюджете сложится дефицит в 3 063 млн манатов, что на 1,7% меньше, чем годом ранее.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin büdcə qiyməti 50 dollara qaldırılır

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