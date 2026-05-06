Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    ЦБА заявил о благоприятной ситуации во внешнем секторе Азербайджана

    • 06 мая, 2026
    В Азербайджане сохраняются благоприятные показатели внешнего сектора.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

    В ЦБА заявили, что, согласно данным таможенной статистики, в I квартале 2026 года положительное сальдо внешней торговли страны составило $1,4 млрд, что на 93,3% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

    "Прогноз ЦБА по профициту счета текущих операций на конец 2026 и 2027 годов пересмотрен в сторону повышения. Это обусловлено недавним ростом цен на основные экспортные товары, а также продолжающимся расширением ненефтяного экспорта", - говорится в заявлении регулятора.

    AMB: Xarici sektor göstəriciləri əlverişli olaraq qalır

    Ильхама Гадимова: Азербайджан проявляет интерес к опыту Молдовы в виноградарстве и виноделии

    Мухтар Бабаев: Температурная аномалия в Азербайджане составила 1,1 градуса Цельсия

    Азербайджан поднялся на 21 позицию в мировом рейтинге кибербезопасности

    АБР профинансирует совместно с ACWA новый этап развития ветроэнергетики Узбекистана

    Меджнун Мамедов: В 2025 году фермерам выплатили более 280 млн манатов посевных субсидий

    В обменных пунктах Азербайджана покупка инвалюты превысила продажу на $190 млн

    В Нью-Йорке намечено дополнительное мероприятие в поддержку WUF13

    Мировые цены на нефть снизились более чем на 1,5%

