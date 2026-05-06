ЦБА заявил о благоприятной ситуации во внешнем секторе Азербайджана

В Азербайджане сохраняются благоприятные показатели внешнего сектора.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

В ЦБА заявили, что, согласно данным таможенной статистики, в I квартале 2026 года положительное сальдо внешней торговли страны составило $1,4 млрд, что на 93,3% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

"Прогноз ЦБА по профициту счета текущих операций на конец 2026 и 2027 годов пересмотрен в сторону повышения. Это обусловлено недавним ростом цен на основные экспортные товары, а также продолжающимся расширением ненефтяного экспорта", - говорится в заявлении регулятора.