ЦБА заявил о благоприятной ситуации во внешнем секторе Азербайджана
- 06 мая, 2026
- 10:20
В Азербайджане сохраняются благоприятные показатели внешнего сектора.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).
В ЦБА заявили, что, согласно данным таможенной статистики, в I квартале 2026 года положительное сальдо внешней торговли страны составило $1,4 млрд, что на 93,3% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
"Прогноз ЦБА по профициту счета текущих операций на конец 2026 и 2027 годов пересмотрен в сторону повышения. Это обусловлено недавним ростом цен на основные экспортные товары, а также продолжающимся расширением ненефтяного экспорта", - говорится в заявлении регулятора.
