    06 may, 2026
    • 10:10
    AMB: Xarici sektor göstəriciləri əlverişli olaraq qalır

    Azərbaycanda xarici sektor göstəriciləri əlverişli olaraq qalır.

    "Report" bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir.

    Qurum bəyan edib ki, gömrük statistikasına əsasən, 2026-cı ilin I rübündə ölkənin xarici ticarətində 1,4 milyard ABŞ dolları müsbət saldo qeydə alınıb ki, bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 93,3 % çoxdur.

    "AMB-nin 2026 və 2027-ci illərin sonuna cari əməliyyatlar hesabının profisiti üzrə proqnozu yaxşılaşma istiqamətində yenilənib. Bu, son vaxtlar əsas ixrac məhsulları üzrə qiymətlərin yüksəlməsi, eləcə də qeyri-neft ixracının genişlənməkdə davam etməsi ilə bağlıdır", - deyə açıqlamada qeyd olunub.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Xarici sektor Cari əməliyyatlar hesabının profisiti
    ЦБА заявил о благоприятной ситуации во внешнем секторе Азербайджана

