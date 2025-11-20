Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    ЦБА: В Азербайджане единая платформа для противодействия цифровому мошенничеству

    Финансы
    • 20 ноября, 2025
    • 12:04
    В Азербайджане будет создана централизованная система борьбы с цифровым мошенничеством.

    Как сообщает Report, об этом заявил специалист по платежным системам и развитию продуктов Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльвин Джуваров во второй день IX Международного банковского форума в Баку.

    По его словам, подобная централизованная система обеспечит автоматизированный обмен информацией между банками, платежными организациями и правоохранительными органами.

    Джуваров подчеркнул, что в настоящее время ведутся предварительные обсуждения по данному вопросу, и внедрение системы станет важным поворотным моментом в борьбе с мошенничеством в стране: "Опыт показывает, что во многих случаях граждане сообщают о своих жалобах либо в банк, либо в полицию. Благодаря централизованной системе вся информация будет собрана на единой платформе и автоматически сопоставлена".

    Представитель ЦБА также раскрыл преимущества новой системы. По его словам, система позволит осуществлять обмен информацией между банками и полицией в режиме реального времени: "Это обеспечит более оперативное выявление случаев мошенничества и создаст условия для более точной оценки рисков. В то же время централизованная платформа позволит формировать статистику в полном и оперативном виде. Благодаря новой системе также будут предотвращены случаи потери жалоб граждан между банком и полицией".

    Джуваров подчеркнул, что этот шаг станет важным инфраструктурным нововведением с точки зрения усиления цифровой безопасности и минимизации случаев мошенничества в стране.

    Центральный банк мошенничество система
    AMB: Rəqəmsal fırıldaqçılığa qarşı mərkəzləşdirilmiş sistem yaradılacaq
    Azerbaijan to create centralized system to combat digital fraud

    Лента новостей