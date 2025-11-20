İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    AMB: Rəqəmsal fırıldaqçılığa qarşı mərkəzləşdirilmiş sistem yaradılacaq

    Maliyyə
    • 20 noyabr, 2025
    • 11:45
    AMB: Rəqəmsal fırıldaqçılığa qarşı mərkəzləşdirilmiş sistem yaradılacaq

    Azərbaycanda rəqəmsal fırıldaqçılığa qarşı mərkəzləşdirilmiş sistem yaradılacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının ödəniş sistemləri və məhsulların inkişafı üzrə mütəxəssisi Elvin Cuvarov Bakıda keçirilən IX Beynəlxalq Bank Forumunun ikinci günündə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, rəqəmsal fırıldaqçılığa qarşı mübarizəni gücləndirmək məqsədilə banklar, ödəniş təşkilatları və hüquq-mühafizə orqanları arasında avtomatlaşdırılmış məlumat mübadiləsini təmin edəcək mərkəzləşdirilmiş sistemin yaradılması nəzərdə tutulur.

    E.Cuvarov qeyd edib ki, hazırda bu istiqamətdə ilkin müzakirələr aparılır və sistemin tətbiqi ölkədə fırıldaqçılıq hallarına qarşı mübarizədə mühüm dönüş nöqtəsi olacaq: "Təcrübə göstərir ki, bir çox hallarda vətəndaşlar şikayətlərini ya banka, ya da polisə bildirir. Bu isə real mənzərənin tam görünməsinə imkan vermir. Mərkəzləşdirilmiş sistem sayəsində bütün məlumatlar vahid platformada toplanacaq və avtomatik şəkildə müqayisə ediləcək".

    AMB rəsmisi yeni sistemin üstünlüklərini də açıqlayıb. Onun sözlərinə görə, sistem banklar və polis arasında məlumat mübadiləsinin real vaxt rejimində aparılmasına imkan verəcək: "Bu, fırıldaqçılıq hallarının daha operativ aşkarlanmasını təmin edəcək və risklərin daha dəqiq qiymətləndirilməsinə şərait yaradacaq. Eyni zamanda, mərkəzləşdirilmiş platforma statistikanın tam və operativ formada hazırlanmasını mümkün edəcək. Yeni sistem sayəsində vətəndaşların şikayətlərinin bank və polis arasında itirilməsi hallarının da qarşısı alınacaq".

    E. Cuvarov vurğulayıb ki, bu addım ölkədə rəqəmsal təhlükəsizliyin gücləndirilməsi və fırıldaqçılıq hallarının minimuma endirilməsi baxımından vacib infrastruktur yeniliyi olacaq.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı Rəqəmsal fırıldaqçılıq
    ЦБА: В Азербайджане единая платформа для противодействия цифровому мошенничеству
    Azerbaijan to create centralized system to combat digital fraud

    Son xəbərlər

    12:46

    Gələn il iki dəfə Günəş və Ay tutulması baş verəcək

    Elm və təhsil
    12:41

    Azərbaycan Gürcüstanla istehlakçıların hüquqları ilə bağlı Qarşılıqlı Fəaliyyət Planı imzalayıb

    Biznes
    12:40

    Azərbaycanın zədələnən FIFA referisinin durumu müəyyənləşib

    Futbol
    12:37
    Foto

    Xocalının Şuşakənd kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

    Daxili siyasət
    12:36

    Bütün pensiyalar sabah ödəniləcək

    Sosial müdafiə
    12:28

    Sabah 21 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:26

    Deputat: "Sumqayıtda kitabxanaların ciddi təmir işlərinə ehtiyacı var"

    Maliyyə
    12:18
    Foto

    Azərbaycan Deflimpiya Komitəsi ICSD ilə əməkdaşlığı gücləndirmək istəyir

    Fərdi
    12:15
    Foto

    Yeni Klinikada Sümük İliyi Transplantasiyası Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb

    Sağlamlıq
    Bütün Xəbər Lenti