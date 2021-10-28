ЦБА: Стратегический план реализуется с целью развития рынка капитала

В Азербайджане имеются большие возможности, связанные с развитием рынка корпоративных ценных бумаг.

В Азербайджане имеются большие возможности, связанные с развитием рынка корпоративных ценных бумаг.

Как сообщает Report, об этом сообщил начальник отдела надзора за рынком капитала департамента по контролю за рынком капитала Центрального банка Азербайджана Самир Исмаилов.

"С целью развития рынка капитала подготовлен стратегический план, определены и реализуются стратегические цели", - отметил он.

Напомним, что в январе-сентябре этого года рынок ценных бумаг в Азербайджане вырос на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.