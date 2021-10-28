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ЦБА: Стратегический план реализуется с целью развития рынка капитала

ЦБА: Стратегический план реализуется с целью развития рынка капитала В Азербайджане имеются большие возможности, связанные с развитием рынка корпоративных ценных бумаг.
Финансы
28 октября 2021 г. 11:38
ЦБА: Стратегический план реализуется с целью развития рынка капитала

В Азербайджане имеются большие возможности, связанные с развитием рынка корпоративных ценных бумаг.

Как сообщает Report, об этом сообщил начальник отдела надзора за рынком капитала департамента по контролю за рынком капитала Центрального банка Азербайджана Самир Исмаилов.

"С целью развития рынка капитала подготовлен стратегический план, определены и реализуются стратегические цели", - отметил он.

Напомним, что в январе-сентябре этого года рынок ценных бумаг в Азербайджане вырос на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Версия на азербайджанском языке AMB: "Kapital bazarının inkişafı məqsədi ilə strateji plan reallaşdırılır"

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