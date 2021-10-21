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Рынок ценных бумаг Азербайджана вырос на 39%

Рынок ценных бумаг Азербайджана вырос на 39% В январе-сентябре текущего года на рынке ценных бумаг Азербайджана проведены операции на сумму 12 701,3 млн манатов.
Финансы
21 октября 2021 г. 17:55
Рынок ценных бумаг Азербайджана вырос на 39%

В январе-сентябре текущего года на рынке ценных бумаг Азербайджана проведены операции на сумму 12 701,3 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, в сравнении с тем же периодом прошлого года это на 38,8% больше.

Из них 6 261,7 млн манатов сформировалась на первичном рынке (рост на 9,4%), 6 439,6 млн манатов - на вторичном рынке (рост на 88,2%).

За отчетный период на рынке ценных бумаг заключена 8 921 сделка. Это в 2,1 раза больше, чем годом ранее. Из них 1 410 пришлось на первичный рынок (рост на 42,7%), а 7 511 - на вторичный рынок (рост в 2,3 раза).

В январе-сентябре 48,9% (6 208,4 млн манатов) операций на рынке ценных бумаг Азербайджана пришлось на государственные ценные бумаги, 8,5% (1 081,7 млн манатов) - корпоративные ценные бумаги, 42,6% (5 411,2 млн манатов) - на операции РЕПО.

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Версия на английском языке Azerbaijan's securities market grows by 39%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın qiymətli kağızlar bazarı 39% böyüyüb

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