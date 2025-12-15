ЦБА: Средняя цена экспорта нефти Азербайджана снизилась до $70

В январе–сентябре текущего года средняя цена экспортируемой Азербайджаном нефти составила $70 за баррель, а природного газа - $294 за тысячу кубометров.

Как сообщает Report, об этом заявил директор департамента статистики Центрального банка Азербайджана Самир Насиров на пресс-конференции в ЦБА.

По его словам, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средняя цена азербайджанской нефти снизилась на 18%, тогда как стоимость природного газа выросла на 12%.