ЦБА: Средняя цена экспорта нефти Азербайджана снизилась до $70
Финансы
- 15 декабря, 2025
- 12:22
В январе–сентябре текущего года средняя цена экспортируемой Азербайджаном нефти составила $70 за баррель, а природного газа - $294 за тысячу кубометров.
Как сообщает Report, об этом заявил директор департамента статистики Центрального банка Азербайджана Самир Насиров на пресс-конференции в ЦБА.
По его словам, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средняя цена азербайджанской нефти снизилась на 18%, тогда как стоимость природного газа выросла на 12%.
