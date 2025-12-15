Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    ЦБА: Средняя цена экспорта нефти Азербайджана снизилась до $70

    Финансы
    • 15 декабря, 2025
    • 12:22
    ЦБА: Средняя цена экспорта нефти Азербайджана снизилась до $70

    В январе–сентябре текущего года средняя цена экспортируемой Азербайджаном нефти составила $70 за баррель, а природного газа - $294 за тысячу кубометров.

    Как сообщает Report, об этом заявил директор департамента статистики Центрального банка Азербайджана Самир Насиров на пресс-конференции в ЦБА.

    По его словам, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средняя цена азербайджанской нефти снизилась на 18%, тогда как стоимость природного газа выросла на 12%.

    нефть газ экспорт импорт Азербайджан статистика ЦБА Центробанк Самир Насиров
    Azərbaycanın ixrac etdiyi neft ucuzlaşıb, qaz isə bahalaşıb
    CBA: Average export price of Azerbaijani oil falls to $70

    Последние новости

    12:45

    Завтра в Баку и на Абшероне будет дождливо

    Экология
    12:41

    Профицит баланса туристических услуг Азербайджана за 9 месяцев составил $320 млн

    Финансы
    12:41

    Глава МИД Ирана посетит Москву 17 декабря

    Другие страны
    12:41
    Фото

    В Баку подвели итоги проекта "Национальная пресса 150 — молодежь и медиаграмотность"

    Медиа
    12:31

    Посольство Израиля в Баку опубликовало поздравление по случаю Хануки

    Внешняя политика
    12:28

    Доходы Азербайджана от ценных бумаг превысили $750 млн

    Финансы
    12:22

    ЦБА: Средняя цена экспорта нефти Азербайджана снизилась до $70

    Финансы
    12:21

    Доходы от услуг мобильной связи в Азербайджане выросли почти на 4%

    ИКТ
    12:12

    Минобороны Армении: Обстановка на границе с Азербайджаном спокойная

    В регионе
    Лента новостей